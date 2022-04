An manchen Tagen bis zu 3 Spritzen: Mann lässt sich rund 90 Mal gegen Corona impfen

Von: Jennifer Lanzinger

Eine Mitarbeiterin eines Impfzentrums impft einen Mann gegen Corona. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Er war bereits schon einmal aufgefallen, nun wurde ein Mann aus Sachsen auf frischer Tat ertappt. Er soll sich bereits rund 90 Mal gegen Corona impfen haben lassen, sein perfider Trick ist nun jedoch aufgefallen.

Dresden - Rund 90 Mal soll ein älterer Mann aus Magdeburg gegen das Coronavirus geimpft worden sein, der 60-Jährige tingelte offenbar durch verschiedene Impfzentren in Sachsen. Nun besteht der Verdacht, dass der Impfwillige gefälschte Impfausweise mit echten Chargennummern an Dritte weitergab.

An manchen Tagen bis zu 3 Spritzen - Mann lässt sich rund 90 Mal gegen Corona impfen

Ein Mann lässt sich rund 90 Mal gegen das Coronavirus impfen, an manchen Tagen erhält der 60-Jährige sogar drei Spritzen an einem Tag. Es klingt unglaublich, doch genau dieser Vorfall hat sich seit Sommer 2021 offenbar in sächsischen Impfzentren abgespielt. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion am Sonntag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, steht der Mann unter Verdacht, Impfausweise gefälscht und dann an Dritte weiterverkauft zu haben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun demnach wegen unbefugten Ausstellens von Impfausweisen und Urkundenfälschung.

Aufgefallen war der Mann schon öfter, doch im Impfzentrum Eilenburg wurde dem Treiben des 60-Jährigen dann Einhalt geboten. „Es gab Ungereimtheiten, er war schon am Vortag zum Impfen dort.“ Bei ihm wurden mehrere Blanko-Impfausweise und seine Krankenkarte sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet. „Er wurde aber nicht festgenommen.“

Kurz zuvor war der Mann bereits im Impfzentrum Dresden aufgefallen. Wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes gegenüber der Deutschen Presse Agentur bestätigt. „Wir haben das beobachtet, die anderen Impfzentren informiert und sie aufgefordert, die Polizei zu rufen, wenn er auftaucht.“ Der Mann habe sich dabei immer mit richtigem Namen und Daten registriert. Laut Polizei soll er verschiedene Impfstoffe bekommen haben.

Nun wird ermittelt - Mann soll sich mit perfidem Trick Impfstoff erschlichen haben

Wie die dpa unter Berufung auf die Freie Presse aus Chemnitz berichtet, soll sich der Mann an manchen Tagen sogar bis zu drei Spritzen geholt haben. Zur Vorgehensweise des Mannes machte die Leipziger Polizei keine Angaben. Auch Erkenntnisse über Ermittlungen gegen den Massen-Impfling in anderen Bundesländern gebe es nicht, sagte die Sprecherin.

