Sachsen investiert Millionen in Bobbahn Altenberg

Teilen

Der Zieleinlauf mit dem Wiegehaus auf der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg. © Sebastian Kahnert/dpa

Sachsen und der Bund investieren knapp 2,9 Millionen Euro in die Sanierung der Bobbahn von Altenberg im Osterzgebirge. Mit dem Geld mache man den Eiskanal fit für die Rennrodel-Weltmeisterschaften im kommenden Jahr, erklärte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag in Altenberg. Der Freistaat werde sich dann als toller Gastgeber präsentieren.

Altenberg - Der Anteil des Bundes an der Förderung liegt bei 1,75 Millionen Euro, Sachsen gibt rund 1,12 Millionen Euro.

Die anstehenden Sanierungs- und Baumaßnahmen umfassen unter anderem die Erweiterung des Zielgebäudes. Dort sollen Aufenthaltsbereiche für Sportler, das Wettkampfgericht, die technische Kontrolle sowie sanitäre Anlagen für Athleten und Besucher untergebracht werden. Zudem wird der Bahnkörper bis zur dritten Kurve auf einer Länge von etwa 30 Metern überdacht. Ferner soll das Pressehaus saniert und aufgestockt werden.

Nach 1996 und 2012 steht Ende Januar 2024 die dritte Rennrodel-WM am Altenberger Kohlgrund an. Die Kunsteisbahn wurde 1987 offiziell in Betrieb genommen. dpa