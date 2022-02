Sachsen: Mehrere Tausend bei Corona-Protesten und Gegendemos

Polizisten begleiten eine Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. © Thomas Schulz/dpa-Zentralbild/dpa

Mehrere Tausend Menschen haben am Montagabend in Sachsen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen demonstriert. Alleine in den Landkreisen Görlitz und Bautzen seien insgesamt rund 13.900 Menschen auf die Straße gegangen, teilte die Polizei mit. Dort seien die Versammlungen weitestgehend friedlich verlaufen.

Görlitz/Bautzen/Dresden - In Dresden wurde gegen drei Teilnehmer einer Protestaktion ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Die drei waren nach Polizeiangaben Teil einer Gruppe, die sich gegen den Protestzug mehrerer Hundert Kritiker der Corona-Maßnahmen auf die Straße stellte. Auch in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird wegen derartiger Verstöße ermittelt.

In Leipzig sind laut Polizei Kritiker der Corona-Maßnahmen und Teilnehmer des Gegenprotests aneinandergeraten. Jedoch hat die Polizei den Angaben nach Ketten gebildet und so eine Eskalation verhindert.

Zu mehreren Versammlungen ohne größere Zwischenfälle kam es in Zwickau (rund 960 Teilnehmer) und Plauen (480 Menschen bei einem unangemeldeten Aufzug und 30 bei einer angezeigten Versammlung). An einem ebenfalls nicht angemeldeten Aufzug in Chemnitz nahmen den Angaben nach mehrere Hundert Menschen teil.

Im Landkreis Mittelsachsen fand der größte Protest mit rund 3000 Teilnehmern in Freiberg statt. Im Erzgebirgskreis kamen an mehreren Orten jeweils mehrere Hundert Menschen zusammen. Die größte Versammlung fand den Angaben nach in Zschopau (550) statt. dpa