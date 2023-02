Sachsen ordert Waldbrandmedaillen nach

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach den verheerenden Waldbränden im Sommer 2022 sind deutlich mehr Menschen als erwartet für eine Ehrung mit einer Waldbrandmedaille vorgeschlagen worden. Wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte, liegen rund 8200 Vorschläge vor. Im September seien zunächst 3500 Medaillen beschafft worden. Das reiche nicht aus, deswegen werde nun nachbestellt. Bis Ende des ersten Quartals sollen alle Medaillen an die zuständigen Stellen - etwa Kreisbrandmeister - versandt werden, damit die Auszeichnungen übergeben werden können.

Dresden - Bei den Waldbränden in der Gohrischheide im Landkreis Meißen, in Arzberg in Nordsachsen sowie in der Sächsischen Schweiz waren viele Tausend Helferinnen und Helfer im Einsatz. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte die Waldbrandmedaille als Zeichen der Anerkennung gestiftet. Bis Ende 2022 konnten Vorschläge eingereicht werden, wer eine Medaille erhalten soll. dpa