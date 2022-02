Sachsen steckt 718 Millionen Euro in Agrarpolitik

Sachsen fördert die Landwirtschaft von 2023 bis 2027 mit 718 Millionen Euro. 618 Millionen Euro fließen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP), 100 Millionen Euro beträgt die Kofinanzierung des Landes. „Nach harten Verhandlungen haben wir 2021 in der Agrarministerkonferenz unter sächsischem Vorsitz den Einstieg in den Umstieg der Agrarförderung beschlossen – weg von der Förderung nach Fläche hin zu einer Förderung, die den Einsatz für Umwelt und Gemeinwohl honoriert“, sagte Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) am Mittwoch in Dresden.

Dresden - Am Vortag hatte das Kabinett den GAP-Strategieplan beschlossen. Laut Günther erhalten die Landwirte damit Planungssicherheit.

„Die Ökologisierung der Landwirtschaft braucht starke Betriebe“, sagte der Minister. Mit der neuen GAP fördere Sachsen besonders den Schutz von Klima, Umwelt und Artenvielfalt: „Zudem fördern wir Investitionen in solche Formen der Tierhaltung, deren Standards über die geltenden gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen. Aber auch Existenzgründungen und Hofnachfolgen liegen mir ausdrücklich am Herzen. Auch sie fördern wir.“

Aufgabe der Politik sei es nun, die Transformation mit der Branche so zu gestalten, dass Ökologie und Landwirtschaft gleichermaßen gestärkt werden. „Ich bin sicher, das geht“, betonte der Minister. Genau dafür habe man die GAP angepasst: „Und genau deshalb investieren wir sehr viel Zeit und Geld in die Stärkung regionaler Wertschöpfung – vom Hof bis zum Handel, vom Acker auf den Teller (...) Ich setze in Sachsen klar auf marktgerechtes, nachfrageorientiertes Wachstum des Ökolandbaus. Es nützt ja nichts, wenn Flächen im großen Stil auf Bio umgestellt werden und dadurch die Erlöse für die Erzeuger sinken.“ dpa