Sachsen vom Bund: Anpassung zum vorzeitigen Kohleaussteig

Sachsen fordert vom Bund eine Anpassung bei der Finanzierung des Strukturwandels in den Kohlegebieten. „Wenn der Bund den Kohleausstieg deutlich vorziehen will, müssen die geplanten Finanzierungsperioden wegfallen“, sagte Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) am Mittwoch in Dresden. Es mache keinen Sinn, eine Periode bis 2038 auszuweisen, wenn man „idealerweise bis 2030“ aussteigen wolle, betonte er mit Blick auf eine Formulierung im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP im Bund.

Sachsen - Bislang sind zur Finanzierung des Strukturwandels zwei Perioden vorgesehen - die erste bis 2026 und die zweite bis 2038. Für den sächsischen Teil des Lausitzer Reviers stehen in der ersten Periode 946 Millionen Euro bereit. Laut Regionalentwicklungsministerium wurden bisher 76 Projekte im Umfang von 823 Millionen Euro vom Bund bestätigt. Für das Mitteldeutsche Revier stünden im gleichen Zeitraum 426 Millionen Euro bereit, wobei 37 Vorhaben mit einem Förderbedarf von 406 Millionen Euro ausgewählt und vom Bund abgesegnet wurden.

Allerdings ist deren Umsetzung an ein erfolgreiches Antragsverfahren und Förderbescheide der Aufbaubank geknüpft. Im Mitteldeutschen Revier wurden bisher sechs Vorhaben mit einer Fördersumme von 45,5 Millionen Euro bewilligt und davon 2,4 Millionen Euro ausgezahlt. In der Lausitz sind es acht Projekte (Fördersumme: 45,9 Millionen Euro), wofür 824 000 Euro zur Auszahlung kamen. Schmidt sorgt sich, dass alle Projekte pünktlich auf den Weg gebracht werden können und sieht ein Damoklesschwert über dem Jahr 2026 hängen.

Der Minister geht davon aus, dass der Bund den vorzeitigen Kohleausstieg nicht an der Machbarkeit des Strukturwandels festmachen wird, sondern an der Netzstabilität und Versorgungssicherheit. Die Umsetzung des Gesetze zum Kohleausstieg und zum Strukturwandel müsse daher parallel erfolgen und beide müssten in angepasster Form gleichzeitig verabschiedet werden. „Wir fordern vom Bund auch mehr Freiheiten.“ Das komplizierte Verfahren zur Übertragung der Gelder müsse einfacher werden, verlangte Schmidt. Projektentwickler vor Ort brauchten mehr Unterstützung. dpa