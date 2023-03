Sachsen will mehr Naturschutz auf Landesflächen

Sachsen möchte den Naturschutz auf landeseigenen Flächen verbessern. Diesem Ziel dient eine am Dienstag vom Kabinett verabschiedete „Flächenstrategie“, mit deren Hilfe die biologische Vielfalt gefördert und Biotope miteinander verbunden werden sollen. Zudem beschreibt die Strategie Anforderungen und Grundsätze für den An- oder Verkauf von Flächen.

Dresden - „Der Verlust biologischer Vielfalt hat global wie auch in Sachsen bedrohliche Ausmaße angenommen. Deshalb steuern wir um“, betonte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne). Auf landeseigenen Flächen könne man einen wertvollen Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt leisten und habe einen wichtigen Hebel für den Naturschutz in der Hand.

„Gleichzeitig haben wir eine klare Handreichung, wie wir den notwendigen Schutz natürlicher Ressourcen mit anderen wichtigen Belangen vereinbaren, zum Beispiel bei Ansiedlungen oder Infrastrukturvorhaben. Wir haben als Staat eine Vorbildfunktion“, so Günther. Im Zuge der Strategie soll auch der Artenschutz an Gebäuden verbessert werden - um etwa Vögel vor dem Aufprall an Glasfassaden und Insekten vor verhängnisvollen Lichtquellen zu schützen.

Der Freistaat ist Eigentümer von knapp 250.000 Hektar. Das entspricht einem Anteil an der Landesfläche von 13,5 Prozent. Davon besitzen knapp 100.000 Hektar aus Sicht des Naturschutzes eine besondere Wertigkeit, da sie beispielsweise in Schutzgebieten liegen oder andere wertvolle Lebensräume beherbergen. dpa