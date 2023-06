Sachsens Lebensmittelbetriebe: wenige Mängel festgestellt

Brot und Brötchen liegen in einem Backwarenregal. © Jan Woitas/dpa

Im vergangenen Jahr wurden in Sachsens Lebensmittelbetrieben nur wenige Verstöße festgestellt. Bei den insgesamt rund 65.700 registrierten Betrieben seien bei insgesamt 48.000 Kontrollen lediglich rund 1200 Verstöße verzeichnet worden, erklärte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) bei der Vorstellung eines entsprechenden Berichts am Mittwoch in Wiedemar im Landkreis Nordsachsen.

Wiedemar - Zudem seien etwa 20.200 Lebensmittelproben entnommen worden. Auch hier sei die Zahl der Mängel mit 4,2 Prozent eher gering und gleichzeitig auf dem Niveau des Vorjahres.

Geprüft werde etwa, ob Lebensmittel durch Chemikalien verunreinigt sind oder Salmonellen nachgewiesen werden können. Um die Sicherheit von Lebensmitteln gewährleisten und Rückrufe vermeiden zu können, greifen die Kontrolleure auch auf ein europäisches Schnellwarnsystem zurück, auf das Bürgerinnen und Bürger ebenfalls Zugriff haben. „Teilweise wurden durchaus merkwürdige Dinge in Lebensmitteln gefunden, über die wir uns gewundert haben“, sagte Köpping. Dazu gehöre etwa eine Maus in einer Chipstüte.

Unter den über 65.000 registrierten Betrieben sind den Angaben zufolge vor allem Dienstleistungsbetriebe wie Gastronomiebetriebe, Imbisse oder Caterer. Einen großen Teil machen demnach auch Einzelhändler sowie Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte aus.

Zur Vorstellung des Berichts war Köpping bei dem nordsächsischen Betrieb „Harry Brot“ zu Gast. Auch in Herstellerbetrieben, für die kommunale Ämter zuständig sind, finden Kontrollen statt. Die Großbäckerei liefert ihre Waren nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Insgesamt arbeiten dort mehr als 1200 Menschen. dpa