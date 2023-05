Sächsische SPD kündigt Landesparteitag in Chemnitz an

Die sächsische SPD hat für den 24. und 25. Juni einen Parteitag in Chemnitz einberufen und will dort über ihre Ideen und Pläne für die Zukunft des Freistaates diskutieren. „Dabei werden Strategien zur Gewinnung neuer Fach- und Arbeitskräfte, die Schaffung und Sicherung guter und nachhaltiger Arbeitsplätze, die Umsetzung der Energiewende und gute Bildungschancen für alle nur einige der anzusprechenden Themen sein“, teilte die Parteizentrale am Donnerstag in Dresden mit.

Dresden/Chemnitz - Zudem soll ein neuer Parteivorstand gewählt werden. Die beiden Landesvorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann stellen sich erneut zur Wahl. dpa