Sächsische Winzer mit Gemeinschaftsstand auf Messe „ProWein“

Trauben einer Weißweinsorte hängen an einem Rebstock. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Sächsische Winzer präsentieren sich mit einem Gemeinschaftsstand auf der Messe „ProWein“ in Düsseldorf. Auf der internationalen Fachmesse vom 19. bis 21. März solle so für eines der kleinsten Anbaugebiete Deutschlands geworben werden, teilte die Wirtschaftsförderung Sachsen am Sonntag mit. Neun Erzeuger werden in Düsseldorf vertreten sein. Insgesamt gebe es in Sachsen knapp 1500 Winzerinnen und Winzer, von denen etliche im Nebenerwerb arbeiteten.

Dresden - Im Anbaugebiet seien voriges Jahr 494 Hektar bewirtschaftet worden. dpa