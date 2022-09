Sänger Peter Maffay fasziniert vom Kreislauf der Natur

Leute

Rocksänger Peter Maffay und seine Familie leben nach eigenen Angaben schon lange im Einklang mit der Natur. „Wir versuchen, so gut wir können, nachhaltig zu leben“, sagte er am Montag in Dresden der Deutschen Presse-Agentur. „Es hat nicht unbedingt mit diesem Begriff begonnen, sondern mit einer Affinität zu Landwirtschaft und autarkem Leben.“ Ausschlaggebend sei ein Buch gewesen, das erklärte, wie man von einem Hektar Land unabhängig überleben kann, sagte Maffay.

Dresden - „Das haben wir umgesetzt auf einem Bauernhof.“

Die Affinität zur Landwirtschaft komme vermutlich durch seine Herkunft, seine Mutter stammte aus einem Dorf in Siebenbürgen. „Als Kind habe ich diese Kreisläufe in den Ferien zumindest immer erlebt, das hat mich fasziniert.“ Diese Erfahrungen gebe er an seine Kinder weiter.

Sie lernten auch den Umgang mit Tieren und dem Thema Fleisch. „Wir sind nicht abstinent“, sagte der 73-Jährige. Das ganze Thema zu dogmatisieren, sei falsch. „Man sollte einfach nur im richtigen Maß damit umgehen.“ Er habe keine Lust, auf ein Nürnberger Würstchen zu verzichten. „Aber es muss eben nicht jeden Tag sein.“ dpa