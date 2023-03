Saison-Aus für DHfK-Handballer Kristjánsson

Leipzigs Viggo Kristjansson in Aktion. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die Handballer des SC DHfK Leipzig müssen im Saisonendspurt auf Leistungsträger Viggó Kristjánsson verzichten. Der Rückraumspieler aus Island, der mit 135 Toren aktuell auf Rang drei der Bundesliga-Torschützenliste liegt, zog sich beim Auswärtsspiel in Erlangen eine Verletzung der Oberschenkelmuskulatur zu und wird noch in dieser Woche operiert. „Bei der MRT-Diagnostik im Universitätsklinikum Leipzig hat sich ein Adduktorenabriss in seinem rechten Oberschenkel herausgestellt, wodurch er uns rund ein Vierteljahr fehlen wird“, sagte Mannschaftsarzt Pierre Hepp in einer Mitteilung des Vereins am Montag.

Leipzig - Die Leipziger mussten zuletzt schon mit Luca Witzke, Oskar Sunnefeldt, Mohamed El-Tayar, Marko Mamic und Lovro Jotic auf mehrere Spieler verzichten, von denen lediglich Sunnefeldt wieder einsatzfähig ist. Die Grün-Weißen treffen an diesem Donnerstag (19.05 Uhr) auf den VfL Gummersbach und am Sonntag (16.05 Uhr) auf Hannover-Burgdorf. dpa