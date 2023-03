Saison-Aus für Dynamos Melitschenko wegen Knieverletzung

Teilen

Kyrylo Melitschenko von Dynamo Dresden fällt für dn Rest der Saison aus. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden muss für den Rest der Saison und wohl auch darüber hinaus auf Kyrylo Melitschenko verzichten. Der Außenverteidiger zog sich beim 1:0-Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag eine schwere Verletzung im rechten Knie zu, gab der Verein am Montag nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Der 23-Jährige soll am Dienstag in Köln bei Kniespezialist Peter Schäferhoff vorgestellt werden, um dann das weitere Vorgehen bezüglich einer Operation zu besprechen.

Dresden - Melitchenko musste im Aue-Spiel einem Zweikampf in der 19. Minute minutenlang behandelt und anschließend ausgewechselt werden. Der Ukrainer, der seit einem Jahr aufgrund des Krieges in seiner Heimat in Dresden ist, hatte zunächst beim damaligen Zweitligisten nur mittrainiert. Nach dem Abstieg und dem Aufbau einer neuen Mannschaft erhielt er einen Profivertrag und war nach der Winterpause bis zu seiner Verletzung Stammspieler auf der rechten Verteidigerposition. dpa