Saisonbeginn bei Dresdner Parkeisenbahn

Die Lokomotive EA01 der Dresdner Parkeisenbahn zieht einen Personenzug durch den Großen Garten. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Dresdner Parkeisenbahn fährt ab Sonntag (2. April) wieder durch den Großen Garten. In der 74. Saison verkehren die Mini-Züge nach Angaben der staatlichen Schlösserverwaltung bis Ende Oktober jeweils mittwochs bis sonntags, Gäste können an den fünf Bahnhöfen aus- oder zusteigen. Die Wagen werden von zwei Elektro-Loks über die 5,6 Kilometer lange Runde gezogen, bei guter Witterung kommt an Wochenenden und Feiertagen eine der Dampfloks zum Einsatz.

Dresden - Die 1950 in Betrieb genommene Schmalspurbahn ist eine der ältesten ihrer Art in Deutschland und war die erste Pioniereisenbahn nach sowjetischem Vorbild in der DDR. dpa