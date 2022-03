Saisonstart in Sachsens Schlösserland mit Ausstellungen

Krokusse blühen im Schloss und Park Pillnitz auf einer Wiese. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In den staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten beginnt am Freitag die Saison, mit neuen Ausstellungen und Veranstaltungsprogrammen. Dabei öffnen auch die in den Wintermonaten regulär geschlossenen Einrichtungen ihre Tore wieder, wie die Verwaltung in Dresden am Donnerstag mitteilte. Danach blühen Schmuckbeete und Rabatten der großen Parks und Anlagen bereits.

Dresden - Allein im Pillnitzer Schlosspark seien bereits im Herbst 5000 Blumenzwiebeln gesteckt und von den Gärtnern um 23.000 Frühlingspflanzen ergänzt worden.

Der Beginn der 73. Fahrsaison der Dresdner Parkeisenbahn im Großen Garten indes muss krankheitsbedingt um eine Woche verschoben werden. Dort geht es nun erst am 10. April erstmals wieder durch die „grüne Lunge“ von Sachsens Landeshauptstadt. Sie zählt zu den ältesten in Deutschland und ging im Juni 1950 in Betrieb. Ab Mai 1951 dampfte sie als Pioniereisenbahn der DDR auf der 5,6 Kilometer geschlängelten Strecke. dpa