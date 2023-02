Sattelzug verunglückt: Hunderte Liter Diesel laufen aus

Teilen

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Sattelzug ist am Samstag auf der Autobahn 14 verunglückt und hat dabei das Erdreich kontaminiert. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitteilte, liefen kurz nach der Anschlussstelle Grimma in Richtung Dresden mehrere Hundert Liter Diesel in das Erdreich, nachdem der Kraftstofftank des Fahrzeuges aufgerissen war. Die Polizei nimmt an, dass der 39 Jahre alte Fahrer aus Tschechien wegen eines medizinischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Grimma - Der Sattelzug touchierte die Schutzplanke auf einer Länge von etwa 100 Meter, kippte dann nach rechts und rutschte mehrere Meter einen Hang herunter. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar. dpa