SC DHfK Leipzig beendet Negativserie

Leipzigs Torwart Kristian Saeveraas (M) reagiert bei einem Siebenmeter. © Christian Modla/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Nach mehr als zwei Monaten haben die Handballer des SC DHfK Leipzig in der Bundesliga wieder einen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson bezwang am Donnerstag die HSG Wetzlar vor 4266 Zuschauern souverän mit 38:29 (17:10) und beendete damit eine Serie von acht Spielen ohne Sieg. Beste Werfer der Leipziger beim siebten Heimsieg in dieser Saison waren Sime Ivic und Oskar Sunnefeldt mit jeweils sieben Treffern.

Leipzig - Mit 27:35 Punkten rangiert der SC DHfK drei Spieltage vor Schluss unverändert auf Platz 13.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzten sich die Leipziger mit einem 6:0-Lauf auf 11:6 (19. Minute) ab und hatten die Partie bis zur Pause klar im Griff. Dabei präsentierten sich die Gastgeber im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen insbesondere in der Defensive deutlich verbessert. Zudem glänzte Torhüter Kristian Saeveraas im ersten Durchgang mit acht Paraden.

Nach der Pause bauten die konterstarken Leipziger ihren Vorsprung zunächst auf 22:13 (35.) aus, ehe sich immer mehr Unkonzentriertheiten ins Angriffsspiel einschlichen. Die Gäste nutzten diese Schwächephase, um auf 18:22 (41.) zu verkürzen. Näher kamen sie jedoch nicht heran. Mit drei Treffern binnen 55 Sekunden zog der SC DHfK vorentscheidend auf 25:18 (42.) davon und ließ in einer torreichen Schlussphase nichts mehr anbrennen. dpa