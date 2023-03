SC DHfK Leipzig und DHB-Auswahl ohne verletzten Luca Witzke

Leipzigs Luca Witzke (r) setzt sich gegen Magdeburgs Kay Smits durch. © Hendrik Schmidt/dpa

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig und die deutsche Nationalmannschaft müssen in den nächsten Spielen auf Luca Witzke verzichten. Wie der Club am Mittwoch bekannt gab, zog sich der Nationalspieler beim 33:32-Heimsieg gegen den SC Magdeburg eine Schulterverletzung zu. „Bei der Diagnostik hat sich eine Kapselverletzung in seiner linken Schulter herausgestellt“, sagte Mannschaftsarzt Pierre Hepp.

Leipzig - Aufgrund der Verletzung wird Witzke dem SC DHfK Leipzig mindestens beim kommenden Auswärtsspiel gegen den THW Kiel am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) fehlen. Zudem verpasst der Spielmacher die beiden Länderspiele am 9. und 12. März gegen Weltmeister Dänemark. dpa