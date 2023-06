SC DHfK Leipzig verliert Heimfinale gegen Lemgo

Der Leipziger Lucas Krzikalla reagiert. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben sich mit einer Niederlage von ihren Fans verabschiedet. Im letzten Heimspiel dieser Saison unterlag die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson am Mittwochabend dem TBV Lemgo mit 30:33 (16:14). Vor 4463 Zuschauern war Nationalspieler Luca Witzke mit acht Toren bester Werfer des SC DHfK (27:35 Punkte), für den ein einstelliger Platz im Endklassement damit bereits vor dem Saisonfinale am Sonntag (15.

Leipzig - 30 Uhr) bei Schlusslicht und Absteiger ASV Hamm-Westfalen außer Reichweite geraten ist.

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase und einem 6:7-Rückstand (13. Minute) kamen die Leipziger immer besser in Fahrt und bestimmten die Partie mit ihrem temporeichen Angriffsspiel. Auch von einer Roten Karte gegen Abwehrchef Simon Ernst (16.) ließen sie sich nicht beirren und lagen bis zur Pause beständig vorn. In der zweiten Halbzeit verloren die Gastgeber dann aber ihre Linie im Angriff und büßten auch an defensiver Stabilität ein. Mit drei Toren in Serie eroberte Lemgo eine 25:23-Führung (47.). Zwar kämpften sich die Leipziger noch einmal zurück und glichen in der 58. Minute durch Oskar Sunnefeldt zum 30:30 aus. In der Schlussphase bewiesen jedoch die Gäste, die in Torhüter Urh Kastelic (15 Paraden) einen starken Rückhalt hatten, die besseren Nerven. dpa