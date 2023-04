Schafherde büxt mehrmals aus: Einige Tiere von Wolf getötet

Eine Schafherde mit rund 460 Tieren ist binnen weniger Tage dreimal aus einer Koppel im Landkreis Bautzen ausgebrochen - möglicherweise auf der Flucht vor einem Wolf. Nach zwei Ausbrüchen in Burkau wurden mehrere tote Schafe entdeckt, wie die Fachstelle Wolf beim Landesumweltamt am Montag mitteilte.

Burkau - Man gehe mit hinreichender Sicherheit davon aus, dass die Tiere in beiden Fällen von einem Wolf gerissen worden seien, so das Landesamt. Die Schafe hatten demnach wolfstypische Bissverletzungen. Zudem seien wolfsähnliche Spuren auf der Koppel gefunden worden.

Das erste Mal war die Herde am vergangenen Freitag aus der Koppel ausgebrochen. Danach wurden drei trächtige Schafe tot gefunden. In der Nacht zum Sonntag büxte die Herde wieder aus, wie es hieß. Es wurden sechs Mutterschafe getötet und drei weitere Tiere verletzt. In der Nacht zum Montag gab es dann laut Landesumweltamt einen dritten Herdenausbruch. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei keine weiteren Tiere verletzt. dpa