Schnapszahl-Geburten am 2.2.22: Ruhiger Tag auf Stationen

Zwei goldene Luftballons in Form der Zahl 2 hängen in einem Raum. © Annette Riedl/dpa/Illustration

Am Schnapszahl-Datum am Mittwoch ist es in der Geburtsmedizin des Uniklinikums Leipzig (UKL) ruhig geblieben. Vier Mädchen und ein Junge seien auf die Welt gekommen, teilte das UKL am Donnerstag mit. „Wir erleben an solchen Tagen keinen besonderen Ansturm oder besonders viele Anfragen oder Wunschkaiserschnitte“, sagte Holger Stepan, Direktor der Geburtsmedizin.

Leipzig/Chemnitz/Dresden - Ein sowieso geplanter Kaiserschnitt sei trotzdem dabei gewesen.

Zwei medizinisch notwendige Kaiserschnitte sind in Chemnitz vorgenommen worden. Im dortigen Klinikum kamen am Dienstag mit dem besonderen Datum (2.2.22) insgesamt sechs Jungen, darunter einmal Zwillinge, auf die Welt.

Im Dresdner Uniklinikum wurden zwei Mädchen und sechs Jungen entbunden. Darunter seien drei Kaiserschnittgeburten gewesen. Diese waren laut einem Sprecher jedoch medizinisch notwendig. „Ohne Erfüllung der dazu geltenden Kriterien wird am Dresdner Uniklinikum grundsätzlich keine Sectio vorgenommen“, betonte er. dpa