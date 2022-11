Schneefälle bis ins Tiefland: Winterintermezzo in Sachsen

Mit Schnee bedeckt ist die Landschaft an einem Waldweg. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der Winter hält Einzug in Sachsen - zumindest vorübergehend. Am Freitag begann es, bis ins Tiefland zu schneien. Schon am Sonntag soll es mit dem Frost aber wieder vorbei sein.

Leipzig - Der Winter gibt ein erstes kurzes Gastspiel in Sachsen. Am Freitagnachmittag begann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD), bis ins Tiefland hinein zu schneien. In den Bergen werde der Schnee auch liegen bleiben, sagte ein DWD-Sprecher in Leipzig. Vom Vogtland bis zum Westerzgebirge seien bis zu fünf Zentimeter zu erwarten. Im Flachland, wo der Boden noch relativ warm sei, werde die weiße Pracht eher Autodächer oder Mülltonnen zieren. Autofahrer und Fußgänger müssten sich auf Glätte einstellen. Die Winterdienste meldeten am Freitag Einsatzbereitschaft.

Das Winterintermezzo werde aber nur ein bis zwei Tage dauern, sagte der Meteorologe. Am Samstag sei bis ins Tiefland hinein noch mit Frost zu rechnen, doch schon am Sonntag kletterten die Temperaturen verbreitet wieder über die Null-Grad-Marke. Höchstens in Lagen oberhalb von 800 bis 900 Metern bleibe es frostig.

Den Samstag sollten die Menschen in Sachsen nutzen, um am Nachmittag nochmal ein bisschen Sonne zu tanken. Laut DWD soll es aufklaren. Allerdings werde es sehr kalt: Die Höchsttemperatur liegt bei um die null Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen dann laut Vorhersage wieder erste Wolken auf und bringen leichte Schneefälle mit sich. Der Sonntag wird laut DWD bewölkt und neblig-trüb.

Damit der Verkehr trotz Winterwetters reibungslos rollt, haben Kommunen vor allem im Gebirge Schneezäune an Straßen errichtet, die Vorräte an Streusalz aufgefüllt und die Winterdienstfahrzeuge flott gemacht. Allein im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind für den Winterdienst etwa 40 Touren festgelegt, die in zwei Schichten ab 4.00 Uhr morgens mehrmals abgefahren werden. Auf ausgewählten Strecken werde bei extremer Witterung auch im Dreischichtsystem gearbeitet, teilte das Landratsamt in Pirna am Freitag mit.

Um größere Schneewehen auf Straßen zu verhindern, wurden im Erzgebirgskreis entlang bestimmter Abschnitte von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen rund 26 Kilometer Schneezäune errichtet. Für die Wintersaison stünden 56 Fahrzeuge der Straßenmeistereien sowie 31 bei externen Dienstleistern zur Verfügung, hieß es aus dem Landratsamt in Annaberg-Buchholz. Es seien 17 Tonnen Streusalz eingelagert worden.

Die Stadt Plauen wies am Freitag darauf hin, dass auch auf Gehwegen Schnee und Eis beseitigt werden müssen und dafür die Besitzer der angrenzenden Grundstücke verantwortlich sind. An Werktagen müssten die Wege ab 6.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 8.00 Uhr geräumt sein. Dabei sei der Einsatz von Salz nur in Ausnahmefällen erlaubt. dpa