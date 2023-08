Schuleinführung für rund 42.000 Erstklässler in Sachsen

Teilen

Ein Luftballon mit der Aufschrift "Schule" und einem durchgestrichenen "Kindergarten". © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Rund 42.000 Mädchen und Jungen in Sachsen sind seit Samstag offiziell Schulkinder. Zwei Tage vor dem Schulbeginn im Freistaat wurden sie bei Feierstunden in die Schule aufgenommen. Schon am Vormittag tauchten überall im Straßenbild Zuckertüten auf.

Dresden - Beim Befüllen der Tüten blieben die Eltern allerdings wie bisher auf sich allein gestellt. Der ursprünglich von der Koalition aus CDU, Grünen und SPD versprochene „Zuckertüten-Scheck“ in Höhe von 100 Euro fiel aus. Das Geld sollte dazu dienen, Unterrichtsmaterialien wie Hefte, Bücher und Stifte zu bezahlen. Für die kommenden drei Jahre waren dafür je rund 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Am Ende konnten sich die Koalitionäre aber nicht einigen.

Im Vergleich zum vorherigen Schuljahr stieg die Zahl der Erstklässer um knapp 1800. Sie gehen nun entweder in eine der 752 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft oder in eine von 93 Freien Schulen.

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte angesichts des Lehrermangels in Sachsen am vergangenen Donnerstag von einem „angespannten Schuljahr“ und einer „großen Herausforderung“ gesprochen. Für die neuen ABC-Schützen dürfte der Mangel aber nicht flächendeckend spürbar sein. Denn in den Grundschulen sei man mit Personal noch vergleichsweise gut aufgestellt, hieß es.

Piwarz will Erstklässlern der Juri-Gagarin-Grundschule in Königsbrück (Landkreis Bautzen) ihren ersten Schultag am Montag versüßen. Dann hat der Minister Zuckertüten in seinem Dienstwagen, wenn er nach Königsbrück fährt. dpa