Weingummis für Tickets: Wie ein Verkehrsbetrieb gegen Schwarzfahrer vorgeht

Von: Carolin Gehrmann

Schwarzfahrer müssen Strafe zahlen, das weiß jedes Kind. Aber es geht auch andersherum: In Chemnitz sollen Fahrgäste mit gültigem Ticket als Anreiz künftig mit Süßigkeiten belohnt werden.

München/Chemnitz – Anders als beim Halloween-Fest, wo es bekanntlich Saures als Strafe gibt, setzt man in Chemnitz auf süßsaure Belohnung, wenn man das Richtige tut. Der kommunale Verkehrsbetrieb City-Bahn Chemnitz ergreift diese ungewöhnliche Methode, um gegen die steigende Zahl von Schwarzfahrern in der sächsischen Stadt vorzugehen.

Wie aus Medienberichten hervorgeht, können sich ehrliche Mitfahrer, die über ein gültiges Ticket verfügen, ab Montag, den 6. März 2023, über einen sauren Apfelring aus Weingummi freuen. Ganze 10.000 Stück dieser Leckerei hat die CBC dafür besorgt, die von den Kontrolleuren im laufenden Bahnbetrieb an die Fahrgäste verteilt werden sollen.

Süßsaures in der Straßenbahn – in Chemnitz erhält man mit gültigem Ticket eine Belohnung

Damit reagiert die City-Bahn humorvoll auf ein Thema, das in den letzten Jahren an Ernst zugenommen hat: Die Zahl der Schwarzfahrer in der Stadt im Erzgebirge ist zuletzt nämlich stark hochgeschnellt. Im Jahr 2019 wurden noch 241 Fahrgäste ohne Ticket erwischt, im Jahr 2022 waren es dagegen schon 284 – das ist eine Zunahme um insgesamt 18 Prozent.

2023 könnte sich ebenfalls eine enorme Steigerung anbahnen. Zumindest deuten die Zahlen der ersten beiden Monate des Jahres darauf hin. Allein im Januar und Februar wurden bereits 100 Schwarzfahrer erwischt, wie die Bild schreibt. Proportional gesehen ist diese Entwicklung für das Verkehrsunternehmen also – im negativen Sinn – überdurchschnittlich.

Wenn die Chemnitzer Geschmack an der Aktion der City-Bahn gegen Schwarzfahren finden, kann die das Weingummi-Angebot vielleicht erweitern. © Panthermedia/IMAGO

Schwarzfahren bekämpfen: City-Bahn Chemnitz setzt auf Belohnung und mehr Kontrollen

Die City-Bahn Chemnitz setzt beim Bekämpfen von Schwarzfahren ohne Ticket daher ganz auf das Motto „Süßes oder Saures“: Zum einen gibt es mit den Apfelringen eine Belohnung. Zum anderen will die Chemitzer Bahn aber auch „den Kontrolldruck“ erhöhen, wie Geschäftsführer Friedbert Straube laut focus.de erklärte. Dafür will man den Stab an Kontrolleuren mit Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdiensts aufstocken. Schwarzfahrer bekommen natürlich keinen Apfelring. Sie müssen stattdessen eine Strafe von 60 Euro bezahlen. Wird man ohne Ticket erwischt, kann sogar eine Anzeige wegen Leistungserschleichung drohen.

Ein Einzelticket, um in der Stadt im Erzgebirge die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, kostet 2,50 Euro. Die CBC hat derzeit 22 der sogenannten „Kundenbetreuer“ im Einsatz. „Im Schnitt kontrollieren wir 1500 Fahrgäste pro Tag, helfen in allen Situationen“, erklärte einer von ihnen gegenüber der Bild und äußerte gleich noch einen Wunsch: „Dass die Fahrgäste rücksichtsvoll mit uns und untereinander umgehen, das würde vieles erleichtern“.