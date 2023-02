Schwarzfahrer schlägt auf Zugbegleiterin ein

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer hat in einer S-Bahn auf eine Zugbegleiterin eingeschlagen und sie dabei am Kopf getroffen. Der 34-Jährige sollte am Montagnachmittag 60 Euro Strafe zahlen, schlug dann aber unvermittelt zu, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Mann sollte den Zug verlassen. Doch das schien ihm auch nicht zu passen und er versuchte laut Polizei, auch auf Sicherheitsmitarbeiter der Bahn einzuschlagen.

Leipzig - Die Zugbegleiterin klagte nach der Attacke über leichte Kopfschmerzen. Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen Erschleichens von Leistungen und Körperverletzung ermittelt. dpa