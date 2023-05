Autofahrer kracht in Kita-Gruppe: Sieben Kinder verletzt – Mädchen (4) und Junge (5) schwer

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Rettungs-Einsatz in Chemnitz: Bei einem Verkehrsunfall wurden sieben Kinder verletzt. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

Gegen Mittag verlor ein Mann in Chemnitz die Kontrolle über sein Auto und schleuderte in eine Kita-Gruppe. Sieben Kinder sind verletzt, zwei davon schwer.

Chemnitz – Sieben Kinder wurden bei einem Verkehrsunfall in Chemnitz am Dienstagmittag verletzt. Zwischen 11 und 12 Uhr raste ein 83-Jähriger mit seinem Auto in die Gruppe einer Kindertagesstätte.

Der Fahrer des Wagens, ein Rentner, soll an den Bordstein gekracht sein und dann die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Das Auto schleuderte demnach um die eigene Achse und geriet so auf den Gehsteig. Die Polizei geht nicht davon aus, dass der Mann absichtlich in die Kindergruppe gefahren ist.

Auto erfasst Kindergruppe in Chemnitz: Mädchen (4) und Junge (5) schwer verletzte – Erzieherinnen unter Schock

Das Auto erfasste mehrere Kinder. Drei von ihnen wurden danach ins Krankenhaus gebracht. Ein Mädchen (4) und ein Junge sollen schwer verletzt sein. Zwei Erzieherinnen erlitten einen Schock.

Seniorinnen und Senioren haben laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes zwar eine unterproportionale Unfallbeteiligung, dennoch plant die EU, die Laufzeit von Führerscheinen ab dem 70. Lebensjahr zu begrenzen. Senioren müssten dann alle fünf Jahre einen Fahrtauglichkeitstest nachweisen. In fünf europäischen Ländern ist das bereits Praxis.