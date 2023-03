Schwerer Unfall bei Eilenburg: Drei Tote, mehrere Verletzte

Bestatter schließen den Sarg eines Unfalltoten nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B87. © Jan Woitas/dpa

Trümmerteile liegen auf der Straße, stark beschädigte Autos sind zu sehen: Mehrere Fahrzeuge sind am Donnerstag in Nordsachsen zusammengestoßen. Zwei Frauen und ein Mann sterben.

Eilenburg - Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 87 bei Eilenburg in Nordsachsen ums Leben gekommen. Das teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Den Angaben zufolge handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann, sie starben noch an der Unfallstelle, hieß es. Fünf weitere Personen wurden am Donnerstag verletzt, einige von ihnen schwer. Gegen 10.45 Uhr stieß demnach südlich von Eilenburg ein Auto mit mehreren Fahrzeugen und einem Lastkraftwagen zusammen.

Laut Polizei war das Auto in den Gegenverkehr geraten und löste so die Tragödie aus. Die Polizeidirektion Leipzig ging am Donnerstagnachmittag davon aus, dass der in Richtung Torgau fahrende Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die andere Fahrbahn kam und dann mit drei weiteren Autos und einem Lastkraftwagen zusammenprallte.

Zur Identität der Opfer wurde zunächst nichts mitgeteilt. Vier weitere Insassen aus den beteiligten Fahrzeugen kamen in Krankenhäuser. Einige sollen schwere Verletzungen erlitten haben. Der Lkw-Fahrer wurde ambulant versorgt.

Bilder des Unglücks vermitteln einen Eindruck, mit welcher Wucht die Fahrzeuge aufeinanderprallten. Auf Fotos der Unfallstelle waren stark deformierte Wagen und eine Unmenge von Trümmerteilen zu sehen. Zahlreiche Rettungskräfte und Polizeibeamte waren im Einsatz.

Die Bundesstraße 87 wurde nach dem Unfall zwischen Eilenburg-Ost und Doberschütz am Donnerstagvormittag voll gesperrt. Ein Sachverständiger der Dekra und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft sind in die Ermittlungen involviert. dpa