E-Scooter-Fahrer bei Sturz in Chemnitz schwer verletzt

Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus. © Lukas Barth/dpa/Symbolbild

Ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters ist in Chemnitz gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann in der Nacht auf Montag am Wilhelm-Külz-Platz Ecke Josephinenstraße über den Bordstein auf die Straße, die zum Teil mit Schotter ausgelegt war. Dabei stürzte der Fahrer und erlitt schwere Verletzungen.

Chemnitz - Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge waren keine weiteren Personen an dem Unfall beteiligt. Laut Polizei ist die Höhe des Sachschadens noch unklar. dpa