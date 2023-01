Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A72

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A72 bei Espenhain im Landkreis Leipzig sind sechs Menschen verletzt worden. Eine 46-Jährige war mit ihrem Auto in einem Baustellenbereich nach links auf die Gegenfahrbahn gefahren und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zudem wurde noch ein drittes Auto in den Unfall verwickelt.

Espenhain - Alle drei Autofahrer seien leicht verletzt worden. Eine 33 Jahre alte Beifahrerin in dem dritten Auto erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. In dem Auto der 46 Jahre alten Auslöserin des Unfall saßen zwei Kinder, ein dreijähriger Junge und ein zehnjähriges Mädchen. Auch sie seien verletzt worden.

Die A72 war am Samstagabend aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für sechs Stunden voll gesperrt. Alle drei Autos seien nicht mehr fahrtüchtig gewesen und mussten von Abschleppfahrzeugen abtransportiert werden. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf 62.500 Euro. dpa