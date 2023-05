Verkehr

Ein sechsjähriger Junge ist in Markranstädt im Landkreis Leipzig von einem Lkw angefahren worden. Der 49-jährige Fahrer hatte den Jungen auf einem Fußgängerüberweg übersehen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der Sechsjährige wurde daraufhin am Dienstagnachmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.