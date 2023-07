Sehr sonniges Wochenende in Sachsen: Bis zu 36 Grad

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Sachsen müssen sich auf ein heißes Wochenende mit viel Sonnenschein einstellen. „Der Freitag wird ein sehr schöner ruhiger Sommertag mit wenig Wind und viel Sonne“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Der Tag werde freundlich und warm ohne Regen. Im Verlauf des Tages bilden sich Quellwolken. Die Temperaturen betragen maximal 26 bis 30 Grad, in den höheren Lagen 21 bis 26 Grad.

Dresden - Es weht schwacher und in den höheren Lagen mäßiger Wind. Die Nacht zum Samstag soll teils klar und teils wolkig werden. Die Temperaturen gehen auf 17 bis 13 Grad zurück. „Da sollte man nochmal gut durchlüften“, sagte der Sprecher.

Denn der Samstag wird laut DWD heiß mit viel Sonne. Es gibt Temperaturen von 33 und örtlich bis zu 36 Grad. In den höheren Lagen reichen die Temperaturen von 26 bis 32 Grad. Die Nacht zum Sonntag soll zunehmend bedeckt werden. Nachfolgend ziehen Schauer durch. Es treten teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen auf. Die Temperaturen sinken auf 21 bis 16 Grad.

„Der Sonntag wird relativ schön, mit viel Sonne, aber nicht mehr so heiß“, sagte der Sprecher. Es soll bis zum Mittag regnen. Danach wird es wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 30 Grad, in den höheren Lagen zwischen 22 und 26 Grad. Es weht mäßiger und spürbarer Wind, gebietsweise gibt es starke Böen. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen auf 16 bis 12 Grad. Die Nacht wird wolkig und trocken. dpa