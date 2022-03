Semperoper arbeitet weiter mit russischen Künstlern zusammen

Blick am Abend auf die Semperoper und dem Reiterstandbild König Johann auf dem Theaterplatz. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die Sächsische Staatsoper Dresden will weiter mit Künstlerinnen und Künstler aus Russland zusammenarbeiten. Intendant Peter Theiler verurteilte am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Spielplans den Angriff Russlands auf die Ukraine und sicherte dem Land und seinen Bürgern Solidarität zu. Dabei bezog er ausdrücklich auch Menschen in Russland ein, die ihre Stimme gegen diesen „Wahnsinn“ erheben und damit rechnen müssen, bei Protesten verhaftet zu werden.

Dresden - Sie müssten in die Solidarität eingeschlossen werden.

Theiler erinnerte daran, dass viele Künstlerinnen und Künstler aus Russland, der Ukraine und auch angrenzenden Ländern an der Semperoper arbeiten. Es gebe allein 17 Frauen und Männer aus der Ukraine in einem festen Engagement. Man sei sehr besorgt, russische Künstler in den kommenden Wochen und Monaten für die geplanten Auftritte nach Dresden zu bekommen. Es stelle sich nicht nur die Frage nach deren Reisemöglichkeiten, sondern auch die nach den Zahlungsabwicklungen.

Theiler äußerte sich auch zum Fall des russischen Dirigenten und Putin-Freundes Waleri Gergijew, der wegen einer ausgebliebenen Distanzierung vom Ukraine-Krieg seinen Posten als Chef der Münchner Philharmoniker verloren hat. Eine Nichtdistanzierung gegenüber dem Putin-Regime finde er verwerflich, sagte Theiler: „Herr Gergijew ist sicher ein großer Künstler, aber er hätte sich auch distanzieren können.“

Aus Solidarität mit der Ukraine will die Sächsische Staatskapelle Dresden vor der Premiere der Verdi-Oper „Aida“ an diesem Samstag in der Semperoper die ukrainische Nationalhymne spielen. dpa