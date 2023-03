Semperoper mit zehn Premieren: Abschied für Theiler

Peter Theiler, Intendant der Sächsischen Staatsoper, steht vor Beginn der Spielplanvorstellung der Semperoper. © Robert Michael/dpa

Die Semperoper hat für die letzte Spielzeit in Regie von Intendant Peter Theiler zehn Premieren angekündigt. Darunter sind drei Uraufführungen und eine deutsche Erstaufführung. Am Dienstag stellte die Sächsische Staatsoper Dresden ihren Spielplan vor. Theiler versteht ihn als Beitrag zu den Wertedebatten der Gegenwart. Im Programm dominieren Frauenfiguren, die stellvertretend die Geschichte der weiblichen Emanzipation dokumentieren sollen.

Dresden - Den Premierenreigen eröffnt im Oktober eine Neuproduktion von Giacomo Puccinis „Turandot“ in der Regie der französischen Regisseurin Marie-Eve Signeyrole.

Bei der Auslastung knüpft die Semperoper schon wieder an das Level der Zeiten vor der Corona-Pandemie an. Im ersten Quartal dieses Jahres liegt sie voraussichtlich bei 95 Prozent, hieß es. Theiler verlässt am Ende der Saison genau wie Chefdirigent Christian Thielemann die Semperoper beziehungsweise die Staatskapelle Dresden. dpa