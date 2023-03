Senckenberg Campus in Görlitz rohbaufertig: Umzug 2025

Teilen

Am neuen Forschungscampus des Senckenberg Museums für Naturkunde in Görlitz ist Richtfest gefeiert worden. Auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Klement Tockner, schlugen am Freitag symbolisch den letzten Nagel am Dachstuhl ein. Der Komplex entsteht seit Herbst 2020 und soll im ersten Quartal 2025 fertig sein, wie das Finanzministerium in Dresden mitteilte.

Görlitz - Die Gesamtbaukosten lägen aktuell bei über 64 Millionen Euro, mit 17,2 Millionen Euro kommen gut ein Viertel davon vom Bund.

„Wissenschaft lebt von Austausch und Begegnung“, sagte Kretschmer. Dieser Geist lasse sich auf dem Senckenberg-Campus bald besonders gut erleben, der „ein weiterer Schritt zur Stärkung des Wissenschaftsstandorts Görlitz“ sei. Die Gebäude bildeten bereits „eine starke Landmarke“ für die Stadt „als international bedeutenden und sich rasant entwickelnden Forschungsstandort“, sagte Tockner. Man sei „voller Vorfreude“ auf den Forschungscampus als Ort der Begegnung und sicher, dass dort „wichtige Erkenntnisse gewonnen und zukunftsweisende Entdeckungen gemacht werden“.

Mit mehr als 8000 Quadratmetern Nutzfläche soll der Komplex in der Innenstadt den Forschungsabteilungen der Bodenzoologie, Zoologie und Botanik Platz bieten, die derzeit auf sieben Häuser verteilt sind. Er wird nach Ministeriumsangaben modernste Labore, Seminarräume und einen Vortragssaal beherbergen sowie naturwissenschaftliche Sammlungen mit über sechs Millionen Objekten und die Bibliothek mit rund 140.000 Bestandseinheiten. Das Museum indes bleibt am alten Standort - die Einrichtung gehört seit 2009 zur Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. dpa