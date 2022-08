6. September: Leipzig startet gegen Donezk in Königsklasse

RB Leipzig startet am 6. September mit einem Heimspiel gegen Schachtjor Donezk in die Gruppenphase der Champions League. Das teilte die Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Samstag mit. Anstoß in der Gruppe F gegen den zehnmaligen ukrainischen Meister in der Red Bull Arena ist 21.00 Uhr. Das erste Auswärtsspiel in der Königsklasse trägt der deutsche Pokalsieger am 14.

Leipzig - September (21.00 Uhr) beim Titelverteidiger Real Madrid aus.

Das Wiedersehen mit Celtic Glasgow steht am 5. Oktober (18.45 Uhr) in Leipzig an, ehe nur sechs Tage später das Rückspiel (21.00 Uhr) in Schottland ist. Schon in der Europa League 2018 gab es ein Duell gegen die Schotten. Die Leipziger verloren auf der Insel mit 1:2 und siegten daheim mit 2:0. Bester Celtic-Kenner bei RB ist Co-Trainer Andreas Hinkel als einstiger Profi in Glasgow von 2008 bis 2011.

Den Auftritt der Königlichen im Leipziger Stadionrund erleben die RB-Fans am 25. Oktober (21.00 Uhr). Zum Abschluss in der Gruppe F müssen die Sachsen am 2. November (18.45 Uhr) nach Warschau reisen, um dort das Auswärtsspiel gegen Schachtjor Donezk zu bestreiten. Der Club trägt seit 2014 aufgrund des Krieges in der Ostukraine seine Heimspiele nur in anderen Städten aus. dpa