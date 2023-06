Sexualstraftäter will Tat vertuschen: führt Polizei zu sich

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter hat seine Tat vertuschen wollen - und damit erst die Polizei auf seine Spur gebracht. Bereits am Dienstag vor einer Woche soll der 29-Jährige in Görlitz versucht haben, einer Frau gewaltsam das Smartphone wegzunehmen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es sei ihm nicht gelungen.

Görlitz - Bei den Ermittlungen dazu stellte sich laut Polizei heraus, dass sich auf dem Handy ein Video befand, das den Mann beim Versuch zeigen soll, eine Frau zu vergewaltigen. Die Tat soll ein Jahr zurückliegen. Aufgrund des Übergriffs auf die Frau mit dem Smartphone erfuhr die Polizei von der Sexualstraftat und leitete Ermittlungen ein. Die Staatsanwaltschaft Görlitz erwirkte einen Haftbefehl und ordnete eine Durchsuchung der Wohnung und der Geschäftsräume des Mannes an.

Der 29-Jährige wurde am vergangenen Donnerstag festgenommen. Bei den Durchsuchungen wurden weitere Beweismittel beschlagnahmt. Am Freitag wurde Haftbefehl erlassen, der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall am vergangenen Dienstag, bei dem der acht Jahre alte Sohn der Angegriffenen an der Hand verletzt wurde. dpa