Skisaison am Fichtelberg beendet

Ein Snowboarder fährt über die Piste © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Angesichts frühlingshafter Temperaturen ist der Skibetrieb am Fichtelberg für diese Saison beendet worden. Zwar gebe es noch Schnee an den Hängen, aber keine geschlossene Schneedecke mehr, sagte der Geschäftsführer der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Schon seit einigen Tagen war Skifahren nur noch an der Abfahrt Himmelsleiter möglich.

Oberwiesenthal - Die Zahl der Wintersportler sei zuletzt überschaubar gewesen, sagte Lötzsch. dpa