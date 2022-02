Soko LinX ermittelt zu beschädigtem Kriegsdenkmal in Dresden

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Soko LinX des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen hat die Ermittlungen zur Beschädigung einer Bronzeskulptur auf dem Dresdner Heidefriedhof übernommen. Eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Sie setzt bei der Aufklärung der Straftat auf die Mithilfe der Bevölkerung. „Auch Hinweise aus den sozialen Medien oder dem Internet sind für Polizei und Staatsanwaltschaft von Bedeutung.“

Dresden - Derzeit wird wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Sachbeschädigung gegen unbekannt ermittelt. Die Bronzeskulptur „Trauerndes Mädchen am Tränenmeer“ zur Erinnerung an die Opfer der Bombenangriffe auf die Stadt im Februar 1945 war am vergangenen Wochenende über den Füßen abgetrennt und umgeworfen worden. Die Figur hatte die in Dresden lebende Bildhauerin Malgorzata Chodakowska geschaffen, sie stand seit 2010 vor einer großen schwarzen Marmorschale mit Blick auf den Ehrenhain. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. dpa