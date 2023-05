Soli-Demo für Lina E. gestoppt: Böller auf Polizei

Polizisten im Pyronebel bei einer linken Demonstration. © Sebastian Willnow/dpa

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Mittwochabend in Leipzig aus Protest gegen die Verurteilung der Studentin Lina E. und dreier Mitangeklagter als linksextremistische Gewalttäter versammelt. Die geplante Demo unter dem Motto „Free Them All - Militanten Antifaschismus verteidigen“ durch den Leipziger Osten konnte nicht loslaufen: Die Polizei sagte per Lautsprecher durch, dass die Versammlungsbehörde aufgrund der erhöhten Teilnehmerzahl eine Standkundgebung verfügt habe.

Leipzig - Nach Angriffen auf Polizisten wurde die Versammlung für beendet erklärt.

Demonstrantinnen und Demonstranten skandierten polizeifeindliche Sprüche, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Es wurde Pyrotechnik gezündet. Polizisten wurden mit Böllern beworfen.

Die Demo sollte eine „erste Reaktion“ auf das Ende des Prozesses am Oberlandesgericht (OLG) Dresden sein, der in der linken Szene als Antifa-Ost-Verfahren bezeichnet wird.

Die 28-jährige Lina E. war am Mittwoch nach fast 100 Verhandlungstagen zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das OLG sprach die aus Kassel stammende Studentin wegen mehrerer Überfälle auf Neonazis der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung schuldig. Drei mitangeklagte Männer erhielten Strafen zwischen zwei Jahren und fünf Monaten sowie drei Jahren und drei Monaten. Der Haftbefehl gegen Lina E. wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Für den kommenden Samstag mobilisiert die linksradikale Szene überregional zu einem großen „Tag X“ nach Leipzig. Die Polizei befürchtet Ausschreitungen und bereitet einen Großeinsatz vor. dpa