Sommergewitter in Sachsen und Thüringen: Umgestürzte Bäume

Wetter

Örtliche Gewitter teils mit Starkregen haben am frühen Dienstagabend in Sachsen und Thüringen für umgestürzte Bäume und Wassermassen gesorgt. In Hummelshain (Saale-Holzland-Kreis) regnete es 41 Liter innerhalb einer Stunde, in Plauen (Vogtland) 36 Liter in einer halben Stunde, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Leipzig - „Es ist noch nicht vorbei.“

In verschiedenen Bereichen des Erzgebirgskreises behinderten nach Auskunft der Chemnitzer Polizeidirektion auf Straßen gefallene Bäume oder Äste oder hochgedrückte Gullydeckel zeitweise den Verkehr, etwa im Bereich Aue-Bockau. In Plauen sei ein Frau leicht verletzt worden, als ein Baum auf ihr Auto stürzte, berichtete ein Polizeisprecher in Zwickau. Die Gefahr punktueller Unwetter hält laut DWD bis mindestens Donnerstag an, „die Temperaturen gehen runter“. Zum nächsten Wochenende hin beruhige sich die Lage dann wieder. dpa