Sonniger Start ins Wochenende in Sachsen: Umschwung erwartet

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Nach dem sonnigen Start ins Wochenende müssen sich die Menschen in Sachsen auf einen Wetterumschwung einstellen. Zwar gebe es bis zum späten Samstagnachmittag pure Sonne im Freistaat, dann könnten allerdings schon die ersten Wolken aufziehen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. „Es bleibt trocken, die Höchsttemperaturen liegen bei 18 Grad Celsius.“

Leipzig - In der Nacht breiteten sich die Wolkenfelder jedoch voraussichtlich über den ganzen Freistaat aus. „Die Wolken bleiben auch am Sonntag, allerdings mit einigen Lücken.“

Der Montag beginne laut den Vorhersagen mit Sonnenschein, meist gebe es bis zu 17 Grad Celsius. „Der Wetterumschwung deutet sich dann jedoch schon an.“ Am Dienstag könne es einzelne Regentropfen und Werte bis 13 Grad Celsius geben. In der Nacht zum Mittwoch gibt es wieder Frost, der in Kombination mit dem Regen laut den DWD-Prognosen gefährlich werden kann. „In den Höhenlagen kann es dann schon wieder ersten Schnee geben“, sagte die Sprecherin. dpa