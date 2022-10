Sonniges Herbstwochenende - auch kommende Woche mild

Die Sonne strahlt durch ein herbstlich verfärbtes Blatt. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Das Wochenende zeigte sich in Thüringen von seiner besten Seite. Sonnenschein und milde Temperaturen lockten die Menschen raus in die Natur. Auch in der kommenden Woche soll es mild bleiben.

Leipzig - Sonnenschein und laue Temperaturen: Die Menschen in Thüringen haben ein Wochenende mit ruhigem Herbstwetter erleben können. Es sei überwiegend sonnig gewesen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Nur am Samstagnachmittag sei es regional zu einigen Schauern gekommen. Die Temperaturen stiegen sowohl am Samstag als auch am Sonntag auf bis zu 18 Grad an.

Das Wetter lockte viele Menschen aus ihren Wohnungen. So meldeten sowohl Freizeit-Regionen im Thüringer Wald, als auch der Weimarer Zwiebelmarkt viele Besucherinnen und Besucher, die durch die Straßen und über die Wiesen flanierten.

Auch am Montag sind im Freistaat Temperaturen von 18 bis 19 Grad möglich, prognostizierte der Wetterexperte. Das sei „für die Jahreszeit ungewöhnlich mild“. Nachmittags seien jedoch einzelne frische Windböen zu erwarten.

Ab Dienstag soll es ein wenig dunkler und kühler werden. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen von 13 bis 15 Grad und Wolken statt Sonne für den Freistaat. Zum nächsten Wochenende werde es „wechselhafter aber weiter recht mild“ - unter die 15-Grad-Marke sinken die Höchsttemperaturen erst einmal nicht. dpa