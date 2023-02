Sorgentelefon hilft bei Angst vor schlechten Noten

Schlechte Noten im Halbjahreszeugnis - damit müssen Schülerinnen und Schüler in Sachsen nicht alleine zurechtkommen. Rat und Unterstützung können sie sich bei der „Nummer gegen Kummer“ holen, auf die der Landesverband des Deutschen Kinderschutzbunds am Mittwoch hinwies.

Dresden - Die Beraterinnen und Berater sind demnach anonym für Fragen zu schlechten Noten und Lernschwierigkeiten oder bei Angst vor der Reaktion der Eltern erreichbar - per Telefon oder online. Genauso könnten sich Eltern bei Fragen an das Elterntelefon wenden, hieß es weiter. Unter der „Helpline Ukraine“ wird nach den Angaben vom Mittwoch außerdem Hilfe auf Ukrainisch und Russisch angeboten.

Rund eine halbe Million Schülerinnen und Schüler in Sachsen sollen am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse erhalten. Die etwa 32.000 Grundschülerinnen und Grundschüler der vierten Klassen bekommen damit auch ihre Empfehlung für Gymnasium oder Oberschule. Die Empfehlung ist in Sachsen nicht bindend.