Sozial- und Erziehungsdienst: Gut 1000 im Warnstreik

Teilen

Kinder und Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes nehmen an Warnstreiks teil. © Tino Plunert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Eltern von Kita-Kindern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mussten sich am Mittwoch erneut auf Einschränkungen bei der Betreuung einstellen. Mehr als 1000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst waren nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) dem Aufruf eines ganztägigen Warnstreiks gefolgt. Zu der zentralen Kundgebung in Leipzig waren am Vormittag etwa 500 Erzieherinnen und Erzieher angereist, sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Leipzig - Insgesamt geht die GEW von Hunderten Einrichtungen aus, die entweder ganztägig geschlossen sind oder lediglich eine eingeschränkte Betreuung anbieten können. Aktionen hatte es demnach unter anderem in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Halle, Dessau, Erfurt und Gotha gegeben. Allein in Dresden waren 80 Prozent der Einrichtungen betroffen, in Leipzig blieben 80 Kitas und Horte geschlossen und boten lediglich eine Notbetreuung an.

Die Gewerkschaften verhandeln seit 25. Februar mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände unter anderem über Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Laut GEW haben die Arbeitgeber bislang kein Angebot vorgelegt und zentrale Forderungen der Gewerkschaften zurückgewiesen. Die dritte Verhandlungsrunde für den kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt. dpa