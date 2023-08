Sparkasse: Deutlich weniger Wohnungskredite vergeben

Ein Passantin läuft an einer Sparkasse vorbei. © Marco Rauch/dpa

Die Menschen in Sachsen waren im ersten Halbjahr zurückhaltend bei der Aufnahme neuer Kredite bei der Sparkasse. Besonders stark geschrumpft sei das Kreditvolumen auf dem Wohnungsmarkt, teilte Ostdeutsche Sparkassenverband am Dienstag mit. Demnach wurden in den Bereich Kredite mit einem Gesamtvolumen von 813 Millionen Euro bewilligt - 54,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Berlin - Über alle Bereiche hinweg sei das Kreditvolumen jedoch moderat um 2,3 Prozent auf 32,2 Milliarden Euro gestiegen.

Wegen stark gestiegener Kreditzinsen und Materialkosten halten sich Bauherren und Interessenten für Immobilien zurück. Das Geschäft von Banken mit Baufinanzierungen ist daher deutschlandweit eingebrochen.

Wie schon im Vorjahr seien die Einlagen bei den insgesamt zwölf Sparkassen in Sachsen im ersten Halbjahr leicht zurückgegangen (-1,1 Prozent), hieß es weiter. Insgesamt verzeichnete der Verband zur Jahresmitte eine Summe von 51,5 Milliarden Euro. Mit Blick auf längerfristige Anlagen waren vor allem Termingelder gefragt (+192,8 Prozent). Der Absatz im Wertpapierbereich betrug 1,2 Milliarde Euro und stieg somit um 50 Prozent zum Vorjahreszeitraum, hieß es. dpa