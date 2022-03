SPD: Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern schließen

Die sächsische SPD-Politikerin Hanka Kliese hat trotz einer sich verringernden Lohnlücke bei der Bezahlung von Frauen und Männern eine rasche Gleichstellung angemahnt. An diesem Montag wird der Equal Pay Day in Deutschland begangen - ein Aktionstag, der auf dieses Ziel aufmerksam machen soll. Der Tag zeige erneut auf, „wie weit wir von der tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau entfernt sind“, erklärte die Vize-Fraktionschefin ihrer Partei im Landtag am Sonntag in Dresden.

Dresden - Der Blick auf die Zahlen stimme aber vor allem in Sachsen positiv. Denn hier liege die Lohnlücke nur noch bei rund 7 Prozent, bundesweit betrage sie 18 Prozent.

Jedes Prozent sei aber zu viel und ungerecht, so Kliese. Die Erhöhung des Mindestlohns ab Oktober auf zwölf Euro bedeute für viele Frauen in Sachsen eine Gehaltserhöhung. Denn viele von ihnen würden für niedrige Löhne arbeiten. „Der Mindestlohn ist jedoch nur ein Schritt, durch den die Lohnlücke weiter abgebaut werden kann. Mindestens genauso wichtig sind Tarifverträge in möglichst vielen Unternehmen.“ In Sachsen muss laut Kliese noch getan werden, um Strukturen nachhaltig zu verändern. Dabei müsse man auch kritisch auf die Entgeltgruppen und Eingruppierungen schauen. Auch das geplante Gleichstellungsgesetz werde dazu beitragen, den Gender Pay Gap in Sachsen weiter abzubauen. dpa