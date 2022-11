SPD-Ost-Beauftragter Dulig würdigt Parteikollegen Bullerjahn

Teilen

Martin Dulig (SPD), Wirtschaftsminister von Sachsen. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Sachsens Wirtschaftsminister und Ost-Beautragter der SPD, Martin Dulig, hat den am Samstag verstorbenen Politiker Jens Bullerjahn gewürdigt. Der ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei sei ein guter Freund, langjähriger Weggefährte sowie ein zuverlässiger, tatkräftiger und verantwortungsvoller Genosse gewesen, sagte Dulig am Sonntag in Dresden.

Dresden - Er habe sich über viele Jahrzehnte für ostdeutsche Interessen eingesetzt. „Seine Verdienste für Sachsen-Anhalt und Ostdeutschland werden wir nicht vergessen“, so Dulig.

Der 60-jährige Bullerjahn war am Samstag in einem Krankenhaus in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) gestorben. Der SPD-Politiker war von 2006 bis 2016 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr hatte er öffentlich gemacht, dass er an der seltenen Krankheit ALS litt. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems.

Neben Dulig trauerten auch weitere politische Weggefährten um den Ex-Finanzminister. So zeigte sich unter anderem Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bestürzt über dessen Tod: „Mit Jens Bullerjahn verliert Sachsen-Anhalt einen Politiker, der dieses Land entscheidend geprägt hat“, sagte er am Sonntag. dpa