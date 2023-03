Spitzenplatz: Viele Frauen in Sachsen gehen arbeiten

Teilen

Eine Frau steht in einem Büro. © Annette Riedl/dpa/Illustration

Sachsens Frauen haben ihren bundesweiten Spitzenplatz am Arbeitsmarkt ausgebaut. Ihre Beschäftigungsquote sei 2022 binnen Jahresfrist um 1,0 Prozent gestiegen, informierte am Dienstag die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz. Demnach gehen zwei von drei Frauen im erwerbsfähigen Alter einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach.

Chemnitz - Mit dieser Quote (66,5 Prozent) belegen die Sächsinnen den Angaben nach weiterhin Platz eins im bundesweiten Vergleich. Der Bundesschnitt liegt demnach bei 59,2 Prozent. Zudem stehen in Sachsen die Frauen bei der Beschäftigungsquote den Männern (67 Prozent) kaum nach. dpa