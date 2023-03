Sportliche Baumpflanzaktionen für Sachsens Wald

Teilen

Der Verein TeamSportSachsen, die Stiftung Wald für Sachsen und die Marketing-Initiative des Freistaates „So geht sächsisch“ rufen zum Tag des Waldes am 21. März zu Baumpflanzungen auf. An insgesamt fünf Standorten werden bis zum 27. März Sportler, Verantwortliche und Fans Setzlinge in die Erde bringen, wie die Sächsische Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte.

Dresden - Zu den Akteuren gehören auch Bundesligisten wie der RB Leipzig (Fußball), die Niners Chemnitz (Basketball) oder der Dresdner SC (Volleyball).

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) freut sich über das Engagement der sächsischen Spitzenklubs und die Pflanzungen an mehreren Standorten. „Dieser Schulterschluss sorgt dafür, dass die Bedeutung des Waldumbaus bei einer breiten Öffentlichkeit bekannt wird“, sagte er laut Mitteilung. „Gemeinsam können wir viel erreichen.“

Bei Hohenstein-Ernstthal (21. März), Markranstädt (22. März), Klingenberg (23. März), Wittichenau (24. März) und Lichtentanne (27. März) werden den Angaben nach 10.000 Bäume verschiedenster Arten gepflanzt. Sie sollen langfristig eine Kohlendioxidbindung von fast 30 Tonnen pro Jahr ermöglichen. Auf zusammen rund drei Hektar Kahlfläche, die durch Stürme, Dürre und Borkenkäferbefall entstanden sind, sollen stabile Mischwälder entstehen. dpa