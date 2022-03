Stadt bereitet agra-Gelände für bis zu 1000 Flüchtlinge vor

Zur Unterbringung weiterer Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereitet die Stadt Leipzig das agra-Gelände im Stadtteil Dölitz vor. In den Hallen können sehr kurzfristig bis zu 1000 Menschen eine Bleibe finden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Zudem könnten die umliegenden Freiflächen als Reservekapazitäten für die Unterbringung in Zelten genutzt werden.

Leipzig - Bereits Anfang April sollen die ersten Menschen aufgenommen werden.

Sachsen plant eine massive Ausweitung seiner Kapazitäten für die Aufnahme von Geflüchteten. Derzeit gebe es knapp 2000 freie Plätze, bis Mitte Mai soll diese Zahl auf 10.000 steigen, gab Innenminister Roland Wöller (CDU) am Dienstag in Dresden bekannt. Insgesamt sollen dann 15.000 Plätze für Flüchtlinge bereit stehen. Man rechne mit einem weiteren Zulauf, Indiz sei der dramatische Kriegsverlauf.

Laut Wöller befanden sich mit Stand Dienstag 4323 Vertriebene aus der Ukraine in Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates. dpa